المشهد اليمني الأول

أصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة، اليوم الأحد، حكم قضائي في قضية انتصار عبدالرحمن مهيوب الحمادي وأخريات، بالإدانة بالتهم المنسوبة إليهن في قرار الاتهام.

وقضى حكم قضائي في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أسامة عبدالعزيز الجنيد، وبحضور وكيل النيابة القاضي ياسر الزنداني وعضو النيابة القاضي عادل أحمد الضاعني، بإدانة يسرى أحمد يحيى الناشري، ومحلية عبدالوهاب حسن البعداني، ورقية أحمد داوود محسن السوادي، بجريمة الزنا المنسوبة إليهن في قرار الاتهام الفقرة الأولى.

كما أدانت المحكمة يسرى الناشري، وانتصار الحمادي، بجريمة تعاطي المخدرات المسنوبة إليهن في قرار الاتهام الفقرة الثانية، وإدانة يسرى، وانتصار، ومحلية، بجريمة ممارسة الفجور والدعارة المنسوبة إليهن في قرار الاتهام الفقرة الثالثة، وبراءة رقية من التهمة في الفقرة الثالثة.

وقضى الحكم بإدانة محلية البعداني بجريمة إدارة محل لممارسة الفجور والدعارة المنسوبة إليها في قرار الاتهام الفقرة الرابعة، وإدانة انتصار الحمادي بجريمة تحريض فتيات أخريات على ممارسة الدعارة المنسوبة إليها في قرار الاتهام الفقرة الخامسة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة يسرى الناشري، وانتصار الحمادي، بالحبس مدة خمس سنوات، ومحلية البعداني ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهن، ومعاقبة رقية السوادي بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بهذه القضية التي تم ضبطها في فبراير 2021م، وبدأت أولى جلسات المحاكمة فيها في يونيو الماضي، وتعتبر من الجرائم الدخيلة على المجتمع اليمني المحافظ والمستنكرة والمدانة من كافة شرائح المجتمع، إلى جانب أنها تأتي في سياق الحرب الناعمة على اليمن.