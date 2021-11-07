المشهد اليمني الأول

اغتال مسلحون مجهولون، مساء السبت، مسؤولاً في مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة قوى الغزو والاحتلال السعودي الأمريكي والمرتزقة.

وأفادت مصادر محلية أن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على مدير غرفة العمليات بالإدارة المحلية “علي محمد ثابت” في عدن، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأوضحت المصادر أن مدير غرفة العمليات تعرض لإطلاق النار من قبل المسلحين بالقرب من منزله في منطقة حي البساتين.

وتشهد مدينة عدن كغيرها من المدن الجنوبية الخاضعة لسيطرة قوى الاحتلال انفلاتا أمنيا وعمليات اغتيال تطال قيادات عسكرية ومدنية ومواطنين في ظل غياب أي دور للأجهزة الأمنية.