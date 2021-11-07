المشهد اليمني الأول

مشاهد جهنمية لكمين غير مسبوق يطيح بعشرات المرتزقة في مأرب

نشرت قناة المسيرة الفضائية اليوم الأحد 07 نوفمبر 2021، مشاهد جديدة غير معروضة من قبل، لكمين قاسي تعرض له مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة مأرب.

وأفادت قناة المسيرة أن المشاهد لعشرات القتلى من المرتزقة الذين لقوا مصرعهم في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

وأظهرت المشاهد لقطات صادمة لاحتراق جثث على طقم عسكري تابع للمرتزقة.

وبينت المشاهد عدد من الجرحى في الكمين النوعي الذي نفذه مجاهدو الجيش واللجان الشعبية، وهم في حالة يرثى لها يتلقون الإسعافات الأولية على يد المجاهدين.

الإعلام الحربي وثق هزيمة المرتزقة

وكان قد عرض الإعلام الحربي مشاهد السيطرة على مديريتي الجوبة وجبل مراد على ملحقين أظهر الخسائر الكبيرة التي مني بها تحالف العدوان.

ووثقت عدسة الإعلام الحربي هزيمة المرتزقة ومقتل واصابة العشرات منهم، فضلاً عن أسر عدد كبير منهم في عملية ربيع النصر “المرحلة الثانية“.

يشار إلى أن عملية ربيع النصر في مرحلتيها الأولى والثانية مكنت المجاهدين من تحرير مديريات “بيحان وعسيلان وعين وحريب” من محافظة شبوة، ومديريات “العبدية والجوبة وجل مراد” من محافظة مأرب، بمساحة إجمالية بلغت4300 كم مربع.