المشهد اليمني الأول

وردنا الأن.. قوات صنعاء تخترق آخر دفاعات المرتزقة شمال مأرب وتقترب من الخط الدولي الرابط بين محافظتَي مأرب وحضرموت “تفاصيل جديدة”

وردنا الأن.. قـوات صنعاء تخترق آخر دفاعات المرتزقة شمال مأرب وتقترب من الخط الدولي الرابط بين محافظتَي مأرب وحضرموت “تفاصيل جديدة”

نفّذت قوات الجيش واللجان الشعبية، حسب مصادر مطلعة، عملية مباغتة شرق الجوف وصولاً إلى المناطق الصحراوية الواقعة في شمال مأرب.

وتمكّن الجيش واللجان الشعبية في خلال تلك العملية من اختراق آخر خطوط دفاع قـوات الفار هادي في الجبهة الصحراوية الواسعة، لتقترب من الخط الدولي الرابط بين محافظتَي مأرب وحضرموت.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن العملية نُفذت انطلاقاً من معسكر الخنجر في الجوف، وانتهت بالسيطرة على مناطق واسعة في منطقة الرويك التي تبعد 15 كيلومتراً عن الخط الدولي مأرب ـــ حضرموت، شرقي منطقة صافر النفطية.

كما أكدت المصادر أن «قـوات الجيش واللجان الشعبية حققت اختراقاً عسكرياً مهماً سيمكّنها من قطع آخر خطوط الإمداد الوحيد لقوات المرتزقة شمال مأرب».