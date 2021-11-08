المشهد اليمني الأول

محـافظ مأرب يوجه رسالة هامة من على ضفاف سد مأرب ويؤكد: المعركة مستمرة حتى تطهير كامل المحافظة

تفقد محـافظ مأرب علي محمد طعيمان اليوم، أحوال المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة صرواح ومحيط سد مأرب.

واطلع المحـافظ طعيمان، على سير العمليات وخارطة الانتشار العملياتي للقوات المسلحة .

وأشاد بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في محاور ومسارات جبهة صرواح والتي تكللت بتحرير مناطق شاسعة والوصول إلى تخوم مدينة مأرب.

وأشاد بالمواقف الشعبية والاصطفاف الوطني الواسع المساند للجيش واللجان الشعبية، في معركة تحرير المحافظة من الغزاة والمحتلين.

ومن على ضفاف سد مأرب، أكد المـحافظ طعيمان أن عمليات القوات المسلحة واللجان الشعبية مستمرة حتى تطهير محافظة مأرب بالكامل من الغزاة والمعتدين.

وجدد الدعوة لمن تبقى من المغرر بهم ممن لا يزالون في صف العدوان، للاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى الصف الوطني وترك الغزاة والمحتلين يواجهون مصيرهم المحتوم على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية المسنودين بأحرار القبائل من مختلف المديريات.