المشهد اليمني الأول

أنهى الجيش اليمني واللجان الشعبية معركة الإطباق على مأرب من ثلاثة اتجاهات، لينتقلا إلى مرحلة خنق المليشيات التابعة للعدوان السعودي الامريكي عند تخوم المدينة فيما سارع المحافظ المعين من العدوان سلطان العرادة الى اطلاق دعوات يائسة للاستنجاد بمليشيات الامارات.

ودارت، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش واللجان (يتقدّمها هذه المرّة أبناء مديريات مأرب المحرَّرة) من جهة، وعناصر المرتزقة مسنودةً بميليشيات حزب «الإصلاح» ومجاميع سلفية متطرّفة استُقدمت من المحافظات الجنوبية من جهة ثانية.

واحتدمت المعارك خصوصاً في جبهة أم ريش الواقعة عند المدخل الجنوبي للمدينة، بعدما دُفعت قوات المرتزقة إلى استعادة المعسكر الذي كانت تستخدمه قيادة تحالف العدوان السعودي – الإماراتي في مأرب خلال الأشهر الماضية، كبديل من غرف عملياتها المدمّرة في معسكر «تداوين» منذ منتصف العام الجاري.

كما أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الإثنين، عن مصرع العشرات من مرتزقة العدوان في الساعات الماضية بينهم قيادات رفيعة، اثر تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية من مدينة مأرب، بعد إطباق المحاصرة من ثلاث جهات.

قائمة بعض الأسماء

-المرتزق العميد/حمود صالح الفقير-اركان حرب جبهة البلق

-المرتزق المقدم/صابر عبدالرحمن مرجان-ركن توجيه اللواء155مشاه

-المرتزق المقدم/فيصل حُميد-مدير إدارة التخطيط بشرطة مأرب

-المرتزق النقيب/صدام حسن الكوال

-المرتزق النقيب/محمد مطيع أبوحاتم

-المرتزق النقيب/عدنان عبدالله أبوحاتم

-المرتزق القيادي/سعيد علي الشفلوت

-المرتزق القيادي/منذر احمد العقلاني

-المرتزق احمد النعره

-المرتزق احمد عبدالله الاحمدي

-المرتزق حسن صالح القادري

-المرتزق حسين محمد بن شبانه

-المرتزق سالم شقران العقيلي

-المرتزق سعيد احمد قردع

-المرتزق شهاب احمد الشرعبي

-المرتزق صالح عوض بن معيلي

-المرتزق عبدالله حسن بن شبانة

-المرتزق عبدالله صالح طعيمان

-المرتزق عبدالله محمد الكبسي بن فرج

-المرتزق عبدالجبار علي قريح

-المرتزق مبارك احمد الضبياني

-المرتزق محمد الحميري

-المرتزق محمد الجمشة العقيلي

-المرتزق مفرح صالح بن عقار

-المرتزق ناجي حسين طعيمان

-المرتزق ناجي محمد الناصري

-المرتزق وجدي الدعبوس