المشهد اليمني الأول

مجزرة كبرى في مأرب.. حصد العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قيادات رفيعة خلال الساعات الماضية مع تقدم كبير من مدينة مأرب (قائمة كبيرة بالأسماء معظمهم قيادات رفيعة)

مجزرة كبرى في مأرب.. حصد العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قيادات رفيعة خلال الساعات الماضية مع تقدم كبير من مدينة مأرب (قائمة كبيرة بالأسماء معظمهم قيادات رفيعة)

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الإثنين، عن مصرع العشرات من مرتزقة العدوان في السعات الماضية بينهم قيادات رفيعة، اثر تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية من مدينة مأرب، بعد إطباق المحاصرة من ثلاث جهات.

نذكر بعض الأسماء التي وصلت الينا من المصدر

-المرتزق العميد/حمود صالح الفقير-اركان حرب جبهة البلق

-المرتزق المقدم/صابر عبدالرحمن مرجان-ركن توجيه اللواء155مشاه

-المرتزق المقدم/فيصل حُميد-مدير إدارة التخطيط بشرطة مأرب

-المرتزق النقيب/صدام حسن الكوال

-المرتزق النقيب/محمد مطيع أبوحاتم

-المرتزق النقيب/عدنان عبدالله أبوحاتم

-المرتزق القيادي/سعيد علي الشفلوت

-المرتزق القيادي/منذر احمد العقلاني

-المرتزق احمد النعره

-المرتزق احمد عبدالله الاحمدي

-المرتزق حسن صالح القادري

-المرتزق حسين محمد بن شبانه

-المرتزق سالم شقران العقيلي

-المرتزق سعيد احمد قردع

-المرتزق شهاب احمد الشرعبي

-المرتزق صالح عوض بن معيلي

-المرتزق عبدالله حسن بن شبانة

-المرتزق عبدالله صالح طعيمان

-المرتزق عبدالله محمد الكبسي بن فرج

-المرتزق عبدالجبار علي قريح

-المرتزق مبارك احمد الضبياني

-المرتزق محمد الحميري

-المرتزق محمد الجمشة العقيلي

-المرتزق مفرح صالح بن عقار

-المرتزق ناجي حسين طعيمان

-المرتزق ناجي محمد الناصري

-المرتزق وجدي الدعبوس