المشهد اليمني الأول

عاجل.. مصرع أركان حرب التابع لمرتزقة العدوان مع جميع أفراده في مأرب(التفاصيل بالإسم)

عاجل.. مصرع أركان حرب التابع لمرتزقة العدوان مع جميع أفراده في مأرب(التفاصيل بالإسم)

عاجل.. مصرع أركان حرب التابع لمرتزقة العدوان مع جميع أفراده في مأرب(التفاصيل بالإسم)

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الإثنين، عن مصرع المرتزق العميد حمود صالح الفقير، برتبة أركان حرب البلق.

وأكدت المصادر، مصرع أركان حرب البلق المرتزق حمود الفقير، التابع لميليشيا الاصلاح مع جميع افراده بالقرب نقطه الفلج في مأرب.