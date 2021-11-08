المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. قناة الجزيرة توقف بث برامجها وتنشر خبرا عاجلا عن الخارجية الأمريكية بشأمن مدينة مأرب (التفاصيل مع الصورة)

عاجل الآن.. قناة الجزيرة توقف بث برامجها وتنشر خبرا عاجلا عن الخارجية الأمريكية بشأمن مدينة مأرب (التفاصيل مع الصورة)

عاجل الآن.. قناة الجزيرة توقف بث برامجها وتنشر خبرا عاجلا عن الخارجية الأمريكية بشأمن مدينة مأرب (التفاصيل مع الصورة)

نشرت قناة الجزيرة خبرا عاجلاً نقلا الخارجية الأمريكية بشأن مأرب، حيث كان الخبر: الخارجية الأمريكية: ليندركينغ أكد خلال زيارته لليمن ضرورة إنهاء الحرب وإجراء إصلاحات

وأضافت: عاجل | الخارجية الأمريكية: الانقسام في اليمن يضعف جميع الأطراف ويؤدي إلى تفاقم المعاناة