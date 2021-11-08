المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر مطلعة ففي وزارة دفاع المرتزقة في مأرب، أن الجنرال العجوز علي محسن الأحمر، والمرتزق الفريق محمد المقدشي، أصدرا توجيه إلى الدائرة المالية في وزارة دفاع المرتزقة، بعدم التعامل مع الأوامر المالية لرئيس هيئة الأركان المرتزقة صغير بن عزيز، في إطار الصراعات بين قيادات الشرعية العسكرية.

وبحسب موقع “نيوز يمن” التابع لطارق عفاش والمقرب من بن عزيز أكد المصدر أن الدائرة المالية في دفاع المرتزقة أوقفت نهائيا الحوالات المالية، تحت بند رئيس الأركان الفريق المرتزق صغير بن عزيز، بتعليمات من نائب الرئيس ووزير الدفاع المرتزقة.

وأضاف الموقع، إن الدائرة لا تصرف إلا الحوالات المالية التي يوجه بها الجنرال العجوز الأحمر أو اللواء المرتزق المقدشي، في إشارة الى عزل رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز.