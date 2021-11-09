المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء وتصدر اجراء جديد لتخفيف العبئ على المواطن (وهذا ماسيحدث ابتداء من يوم غد الثلاثاء)

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء وتصدر اجراء جديد لتخفيف العبئ على المواطن (وهذا ماسيحدث ابتداء من يوم غد الثلاثاء)

ودشنت الشركة اليمنية للغاز، آلية البيع المباشر لتعبئة أسطوانات الغاز للمواطنين في أمانة العاصمة عبر المحطات المتنقلة “الببتيلات” إضافة إلى استمرار آلية التوزيع عبر العقال ومحطات السيارات.

وأكدت الشركة اليمنية للغاز، سيتم تدشين العمل بهذه الآلية اليوم الثلاثاء في مديرية الثورة، بعدها سيتم تنقل “المحطات المتنقلة” إلى مختلف المديريات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد نقاط البيع المباشر للأحياء المستهدفة.