المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء وتصدر قرارات وإجراءات جديدة لتخفيف عبئ المواطن ولحمايته وتحذر من المخالفة وتفرض غرامات (وهذا ماسيحدث ابتداءً من هذه اللحظة)

أصدرت حكومة صنعاء، إجراءات جديدة لتنظيم حياة المواطنين وزيادة أمنهم، وقرارات جديدة لتخفيف العبئ على المواطنين، وحذرت من الحالفة وفرضت غرامات مالية حسب القانون.

ودشنت الشركة اليمنية للغاز، آلية البيع المباشر لتعبئة أسطوانات الغاز للمواطنين في أمانة العاصمة عبر المحطات المتنقلة “الببتيلات” إضافة إلى استمرار آلية التوزيع عبر العقال ومحطات السيارات.

وأكدت الشركة اليمنية للغاز، سيتم تدشين العمل بهذه الآلية اليوم الثلاثاء في مديرية الثورة، بعدها سيتم تنقل “المحطات المتنقلة” إلى مختلف المديريات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد نقاط البيع المباشر للأحياء المستهدفة.

كما دشنت العاصمة صنعاء، مشروع صيانة وترميم شارع قسم هبرة في شعوب بتكلفة 111 مليون ريال ومشروع الرصف الحجري بالحي السياسي بمديرية الوحدة بتكلفة 60 مليون ريال.

وفعلّت أمانة العاصمة، ضبط مخالفات النظافة في كافة الأسواق والاحياء والشوارع وفرض الغرامات المالية على كل المقصرين والمخالفين بحسب القانون.

وأكدت على الإهتمام بنظافة الشوارع والاحياء والأسواق، وتطبيق ضوابط وإرشادات النظافة، وحذرت من أنه سيتم إتخاذ الإجراءات بحق المقصرين والمخالفين وفرض الغرامات المالية بحسب القانون.

على سياق اخر، دشنت شرطة العاصمة – المرحلة الثالثة من الانتشار الأمني والتي تمت في مديرية الوحدة بأمانة العاصمة تأتي ضمن خطة الانتشار الأمني الشامل النموذجي والذي سيشمل كل مديريات العاصمة.

وقال قائد قوات النجدة في العاصمة، أن الإنتشار الأمني يتم تنفيذه بكوادر مؤهلة للقيام بالمهام الأمنية المطلوبة، ومزودة بآليات تمكنهم من التحرك في نطاقات محددة بدلاً عن النقاط الثابتة.