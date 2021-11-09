المشهد اليمني الأول

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صاروخي شنته طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه مدينة حمص وسط البلاد.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ “سبوتنيك” أن الدفاعات السورية، تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الأجواء اللبنانية، باتجاه بعض المواقع العسكرية بمحيط مدينة حمص وسط سوريا. وكشف المصدر عن أن قواعد الدفاع الجوي في مناطق غرب البلاد، اعترضت معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.

من جهته، أكد مراسل “سبوتنيك” في المنطقة الساحلية غرب سوريا، أن جميع أصوات الانفجارات التي سمع دويها في محافظة (طرطوس)، ناجمة عن إطلاق صواريخ الدفاع الجوية باتجاه الاهداف المعادية، مؤكدا عدم وقوع أي عدوان في المنطقة الساحلية. المصدر الأمني ختم في حديثه لـ “سبوتنيك” أن الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.