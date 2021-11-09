المشهد اليمني الأول

طارق عفاش يحقق امنيته بأن يكون رئيس فقد ضحى بعمه الزعيم للوصول الى مناه، واليوم تحالف العدوان يسعى بان يكون هو البديل للفار عبد ربه وشرعية الفنادق فهو ينتظر سقوط مأرب على احر من الجمر تحركاته السياسيه تشير الى هذا.

طارق عفاش شكل مكتب سياسي ومحافظين الخ.. بدلا من تشكيل وحدات عسكرية للوقوف الى شرعيه الفنادق، باختصار ماتعمله الامارات بالسودان وتونس وليبيا من انقلابات تعمله حاليا باليمن.

طـارق عفاش او الاسم الشائع تارك عفاش امتداده العسكري المكلف بها من الامارت من المخا الى باب المندب، والانتقالي سواحل عدن، تارك عفاش تحرك حاليا باتجاه سواحل ابين وكذلك ميناء بلحاف والان مكلف اماراتياً بضم محافظة تعز الى قواته.

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نواف حمد ناصر