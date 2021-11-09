المشهد اليمني الأول

تشهد المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال اوضاع متردية نتيجة الانفلات الأمني وانعدام الخدمات واستمرار الاحتجاجات اليومية المطالبة بتحسين الأوضاع خاصة مع انهيار سعر الريال أمام العملات الاجنبية.

هذه الاحداث والأوضاع كان سببها المحتل الذي عمل على تمزيق المناطق الجنوبية وتكريس ثقافة الكراهية والاقتتال في كل مناطقها خدمة لاهدافه العدوانية في تمزيق اليمن ونهب ثرواته.

أمام هذه الأحداث قالت مصادر اعلامية ان قوات سعودية بدأت بمغادرة عدن على متن سفينة درة جدة التي وصلت الى ميناء الزيت امس. واشارت المصادر الى ان عملية شحن بدأت للعشرات من المركبات والاليات العسكرية الى ظهر السفينة التي غادرت في طريقها صوب احدى المدن السعودية.

وأكد متابعون ان السعودية وبعد أن دمرت المناطق الجنوبية تحاول الانسحاب و تتهرب من مسؤولياتها في اعادة الاعمار بعد أن اغرقت تلك المناطق بالفوضى وايجاد فصائل من المرتزقة الموالين لها ولدويلة الامارات.

انفجار سيارة ملغومة في خور مكسر وسقوط قتلى

انفجرت سيارة قبل قليل على خط الكورنيش بمدينة خور مكسر بمحافظة عدن.

وقالت مصادر اعلامية وفق شهود عيان ان الانفجار وقع بسيارة نوع ستنتافي القرب من استراحة النفط بساحل أبين. فيما يعتقد بأنه ناتج عن زرع عبوة ناسفة في السيارة”. واضافوا أن السيارة احترقت نتيجة الانفجار وبداخلها أسرة لم تتمكن من الخروج من السيارة ولم يتمكن المواطنين من انقاذهم.

ويأتي الانفجار في ظل انفلات امني كبير تشهده المحافظة وبعد ايام فقط من تفجير سيارة مفخخة أمام بوابة صالة مطار عدن الدولي الذي ادى لمقتل تسعة أشخاص وإصابة 12 اخرين.