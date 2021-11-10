المشهد اليمني الأول

بشرى سارة.. حكومة صنعاء تؤكد (هذا ما سيحدث بعد شهرين)

بشرى سارة.. حكومة صنعاء تؤكد (هذا ما سيحدث بعد شهرين)

بشرى سارة.. حكومة صنعاء تؤكد (هذا ما سيحدث بعد شهرين)

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور الاهتمام بالجانب الزراعي، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة، أن تكون خطة الحكومة للعام المقبل 2022م، خطة زراعية وأن يكون عاما لتدشين النهضة الزراعية.

وذلك للوصول الى الإكتفاء الذاتي لتخفيف عبئ كبير على لمواطن من أسعار الحبوب التي يتم استيرادها من الخارج؟

توظف خلاله الإمكانيات المتاحة لدعم القطاع الزراعي من كافة الجوانب وتشجيع المزارعين وتحفيزهم على التوسع في زراعة مختلف المحاصيل الزراعية وإعانتهم على استصلاح الأراضي وزراعتها بما يخدم الأمن القومي الغذائي.

وكلف المجلس وزارة الزراعة والري والجهات الأخرى ذات العلاقة، بإعداد تصور علمي متكامل حول الخطوط الرئيسة للخطة ورفعها إلى المجلس للمناقشة واعتماد الاتجاهات العامة لصياغة خطة الحكومة للعام المقبل على ضوئها.