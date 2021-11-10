المشهد اليمني الأول

عرض الاعلام الحربي اليمني اليوم مشاهد حطام الطائرة الامريكية التي اسقطتها دفاعاتنا الجوية في مديرية الجوبة بمأرب.

وكان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع قد اعلن أمس عن تمكن دفاعاتنا الجوية من اسقاط الطائرة التجسسية الامريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح أمس في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

وأكد سريع، انه تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب كما لفت الى أن هذه الطائرة هي الخامسة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال العام الجاري 2021م.

والطائرة (سكان إيغل Scan Eagle ) تبلغ فيمتها 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاعية من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف انطلاقاً من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقل الطائرة، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وبرز دور هذا النوع من الطائرات إبان الحرب الأميركية على العراق، حيث نفذت أكثر من 1000 طلعة جوية فوق المناطق العراقية.