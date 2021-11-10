المشهد اليمني الأول

قال عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله” القاضي عبد الوهاب المحبشي، في حديثٍ إلى الميادين، إن “علي محسن الأحمر ومحافظ مأرب سلطان العرادة يريدان استمرار الحرب”.

وأكَّد المحبشي أن “الذين يتلقّون الأموال من التحالف منذ بداية العدوان لا يريدون وقف الحرب في مأرب”.

#مأرب_تتحرر | عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الوهاب المحبشي: الذين يتلقون الأموال من التحالف منذ بداية العدوان لا يريدون وقف الحرب في #مأرب.#اليمن #السعودية pic.twitter.com/1Z1Y0gRR9Z — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 10, 2021

وأشار المحبشي إلى أن “قبائل محافظة مأرب أظهرت تعاونها مع الجيش واللجان الشعبية”، مضيفاً أن “أبناء مأرب وسكانها يقفون إلى جانب الجيش واللجان الشعبية، وقد لمسنا ذلك في المدن المحررة”.

وأضاف المحبشي أن “الحرب مشتعلة في مديرية الوادي بين أبناء عبيدة الشرفاء ومرتزقة العدوان في معركة داخلية”.

وفي ما يتعلق بالانقسام الحاصل داخل صفوف حزب الإصلاح في مأرب، بيّن المحبشي أن “القيادات الوسطى في حزب الاصلاح أكثر وعياً ورُشداً من قيادات عليا اعتادت الخيانة”، كما أوضح أن “الطابع القبلي يغلب على منطقة مأرب، والأحزاب ليس لها أي وزن”.

وأفاد بأنَّ “قيادات المرتزقة في مأرب بدأت ترتيب أمورها داخل المدينة قبل تسليمها للجيش واللجان”، مشدِّداً على أن “كل خيارات الرياض وواشنطن في العدوان على اليمن فشلت”، وأن “الانهيار واقع في صفوف مرتزقة العدوان على جبهة مأرب”.