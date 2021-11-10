المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. المسيرة تقطع بثها المباشر وتنشر خبرا عن عمليات عسكرية جديدة في مأرب وفي المخا وفي العمق السعودي بسبعة صواريخ باليستية تسبب بمصرع العشرات بينهم ضباط يمنيين وسعوديين (التفاصيل بالكامل)

أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، عن عملية عسكرية في مأرب وتعز والعمق السعودي.

وقال العميد سريع أن القوة الصاروخية تمكنت من تنفيذ عملية نوعية استهدفت معسكرات في ظهران الجنوب بمنطقة عسير السعودية ومأرب وغربي تعز، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله.

وحسب سريع توزعت الباليستيات كالتالي:

ثلاثة صواريخ باليستية استهدفت معسكر الفوج الأول في ظهران الجنوب بمنطقة عسير ونتج عن العملية سقوط أعداد كبيرة من ضباط وجنود العدو السعودي بين قتيل وجريح.

صاروخان باليستيان استهدفا معسكرا تدريبيا للعدو غربي تعز. وصاروخان باليستيان استهدفا تجمعات المرتزقة في البلق الأوسط ومعسكر آخر بمأرب.

وأكد سريع، أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة المحليين والجنود والضباط السعوديين وعلى رأسهم قائد الفوج الأول في ظهران الجنوب.