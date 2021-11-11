المشهد اليمني الأول

“ثلاث غـارات توزعت على هذه المناطق”.. تفاصيل جديدة لغارات طيران تحالف العدوان على العاصمة صنعاء

“ثلاث غـارات توزعت على هذه المناطق”.. تفاصيل جديدة لغارات طيران تحالف العدوان على العاصمة صنعاء

شن طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي قبل قليل عدة غارات على العاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر إعلامية في العاصمة صنعاء أن غارتان لطيران العدوان السعودي الأمريكي أستهدفت منطقة الصيانة بمديرية الثورة وغارة على منطقة الحفا بمديرية السبعين.

وفي السياق نفسه يواصل العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة

ففي مأرب شن طيران العدوان 8 غـارات على مديرية الجوبة، كما شن 6 غـارات على مديرية صرواح، وغارة على مديرية حريب.

وفي صعدة تعرضت ممتلكات المواطنين في مديرية باقم الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وفي حجة شن طيران العدوان غارة على مديرية حرض. و عمران أكدت مصادر ان طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارةعلى مديرية حرف سفيان.