المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. العاصمة صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء وتصدر إعلان جديد (وهذا ما سيدث ابتداء من صباح يوم غد)

ورد الآن.. العاصمة صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء وتصدر إعلان جديد (وهذا ما سيدث ابتداء من صباح يوم غد)

أعلنت شركة الغاز، اليوم الأربعاء عن البدء ببيع اسطونات الغاز مباشرة مع المواطنين بالتنسيق مع عقال الحارات عبر المحطات المتنقلة.

ودشنت الشركة اليمنية للغاز تدشن بمديرية الثورة بأمانة العاصمة آلية البيع المباشر لتعبئة أسطوانات المواطنين عبر المحطات المتنقلة (الببتيلات)، إضافة إلى آلية التوزيع عبر العقال ومحطات السيارات.

ونشرت شركة الغاز كشف البيع المباشر لتعبئة إسـطـوانات الغاز للمواطنيـن بالتنسيق مع العقال في مديريات أمانة العاصمة عبر المحطات المتنقلة “الببتيلات” ليوم غد الخميس 11 نوفمبر، بسعر 4800 ريالاً للاسطوانة 20 لتراً.