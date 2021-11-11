المشهد اليمني الأول

عاجل.. قنلة صوئية على العاصمة صنعاء وسلسلة غارات متفرقة على عدة مناطق وتحليق مستمر على عدة محافظات الجمهورية (مناطق الإستهداف)

شن طيران تحالف العدوان عدة غارات على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية في نفس الوقت.

وأ:د مصدر محلي أن طيران التحالف استهدف معسكر الصيانة ومحيطة والنهدين بالعاصمة صنعاء وتحليق مستمر.

وأكد شهود عيان أن الطيران ألقي بقنبلة ضوئية باتجاه مطار صنعاء الدولي ولا زال التحليق مستمر

على ذات السياق أكد شهود عيان: أن طيران تحالف العدوان استهدف مدينة صعدة بغارة شديدة الانفجار وتحليق مستمر

وأفتادت مصادر أن طيران تحالف العدوان يستهدف صنعاء وصعدة وتحليق مستمر وصولا إلى أجواء حجة وعمران.