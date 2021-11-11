المشهد اليمني الأول

طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة اليمنية صنعاء عقب إعلان القوات المسلحة مصرع “قائد الفوج الأول السعودي”

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتان على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية عن استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي العاصمة صنعاء بغارتين احداهما بإتجاه جبل الحفا والأخرى بإتجاه معسكر الصيانة.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة على إعلان القوات اليمنية المسلحة عن عملية للقوة الصاروخية استهدفت ظهران الجنوب ومعسكرات للمرتزقة في تعز ومأرب.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن ثلاثة صواريخ باليستية استهدفت معسكر الفوج الأول في ظهران عسير ونتج عن العملية مقتل وجرح أعداد كبيرة من العسكريين السعوديين.

وأشار العميد سريع إلى أن صاروخين باليستيين استهدفا معسكرا تدريبيا للعدو غربي تعز، وصاروخين استهدفا تجمعات المرتزقة في البلق الأوسط ومعسكر آخر بمارب.

وأكد أن عملية القوة الصاروخية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة المحليين والجنود والضباط السعوديين وعلى رأسهم قائد الفوج الأول في ظهران الجنوب.