المشهد اليمني الأول

عاجل.. وزير الدفاع المقدشي يكشف تفاصيل صادمة عن ما يحدث في مأرب هذه الأثناء في لقاء خاص به (تفاصيل خطيرة)

عاجل.. وزير الدفاع المقدشي يكشف تفاصيل صادمة عن ما يحدث في مأرب هذه الأثناء في لقاء خاص به (تفاصيل خطيرة)

أكد وزير دفاع حكومة المرتزقة، المرتزق محمد المقدشي، في حوار له مع قناة اليمن اليوم، انهيارات كبيرة بصفوفه وتقدم كبير للجيش واللجان الشعبية في مأرب.

وأضاف أن صنعاء تقدمت في مأرب بسبب وجود حشود كبيرة وغير مسبقة للجيش واللجان الشعبية على مستوى جبهات مأرب.

وأشار الى أن صنعاء، استطاعت أن تطور أسلحتها بصورة متقدمة، وأن الدفاعات الجوي (منظومة الباتريوت) تم سحبها من مأرب.

وقال المقدشي أن الجيش الوطني منهار في صفوفة، بينما الحوثي محتشد بصورة كبيرة في مأرب، الأمر الذي تسبب بتقدمه. وبرر ذلك أن حكوة المرتزقة بدأت بجيشها من الصفر.

وأكد المقدشي تمكن صنعاء من تطور كبير لأسلحتها وبشكل متقدم، الأمر الذي جعلها تنجح في استهداف أهداف حساسة في المناطق الجنوبية في المملكة السعودية.

وأضاف المقدشي، عن وجود خلافات كبيرة بين فصائل حكومة المرتزقة، وأنها تسببت بشروخ في العلاقات مع الشركاء في اشارة الى تحالف العدوان.

ولفت المقدشي الى وجود فساد مستشري بين حكومة المرتزقة، مبررا لايوجد مكان بلا فساد.

وعن تحويل الجيش من الهجوم الى الدفاع، قال المقدشي أن المعارك تفرض نفسها، وبرر ذلك بسبب قدرة صنعاء العالية على تجميع الحشود.

وعن وجود أسرى إيرانيين، قال المقدشي لا وجود لأسرى ايرانيين البته، وبرر ذلك بوجود قتلى ايرانيين، وسئل المقدشي عن احصائهم، ورد لا وجود لإحصائية.