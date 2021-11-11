المشهد اليمني الأول

لقي الارهابي عوض بن صالح بن معيلي مصرعه اليوم 10 نوفمبر 2021 في مارب وهو يقاتل الى جانب المرتزقة ونقلت وكالات الانباء خبر نعي وتعازي الخونة هادي و علي محسن ومعين عبد الملك لمصرع الارهابي عوض معيلي

يذكر أن الارهابي عوض معيلي هو احد مرافقي اسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة الارهابي في افغانستان في ثمانينات القرن الماضي وشارك بالقتال ضد الاتحاد السوفيتي السابق وعند عودته الى اليمن كان احد قيادات ومؤسسي تنظيم القاعدة الارهابي في شبة الجزيرة العربية و يعتبر عوض معيلي من عناصر الظل لحزب الاصلاح فرع تنظيم الإخوان في اليمن.

وتشير المصادر ان عوض معيلي قد اجتمع مع الارهابي بن لادن في مأرب وتلقى دعم كبير للتنظيم في اليمن كما يعتبر مسؤول عن تخزين أسلحة تنظيم القاعدة الارهابي في مأرب واستقبال وايواء وتدريب الارهابيين العرب واليمنيين في مارب ومع اندلاع العدوان على اليمن تولي الارهابي عوض معيلي الإشراف على الجبهة الشرقية في محافظة مارب من منطقة فرون البور لمنطقة الفرشة.