المشهد اليمني الأول

عاجل.. قناة المسيرة تقطع بث برامجها وتبث كلمة مباشرة للسيد كما تبثها عدة قنوات محلية وعربية

عاجل.. قناة المسيرة تقطع بث برامجها وتبث كلمة مباشرة للسيد كما تبثها عدة قنوات محلية وعربية

عاجل.. السيد يبث كلمة مباشرة وتبثها عدة قنوات محلية وعربية من بينها قناة المسيرة

بث الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم الخميس، وهذه الأثناء، كلمة مباشرة له بمناسبة يوم الشهيد.

وأوضح نصر الله، في بداية أن إنجازات الشهداء ملموسة بالنسبة إلينا على عكس الضوضاء الإعلامي المستمر منذ سنوات ضدنا

لبنان: السيد نصر الله: إنجازات الشهداء تاريخية ومن أهمها تحرير الأرض وتحرير الأسرى والحماية والردع وهي مستمرة

لبنان: السيد نصر الله: من إنجازات الشهداء مواجهة المشروع الأميركي التكفيري في المنطقة الذي انتصرنا عليه

لبنان: السيد نصر الله: هناك اعتراف عربي بانتصار سوريا وبهزيمة المشروع الذي أُنفقت فيه مئات الميارات العربية

لبنان: السيد نصر الله: من إنجازات الشهداء منع الحرب الأهلية التي لا يزال يجري التخطيط لها

لبنان: السيد نصر الله: من إنجازات الشهداء منع الإطباق الأميركي الكامل على لبنان

لبنان: السيد نصر الله: عنوان “إسرائيل” اليوم هو القلق بعدما تحدثت في “زمن الربيع العربي” عن بيئة مناسبة لها

لبنان: السيد نصر الله: المناورات الإسرائيلية المتكررة في شمال فلسطين المحتلة تعكس القلق الإسرائيلي من لبنان

لبنان: السيد نصر الله: المناورات الإسرائيلية تعكس الخوف من اقتحام لبنان للمستعمرات في الجليل

لبنان: السيد نصر الله: المناورات الإسرائيلية تعكس فرضية المخاوف من أن “المقاومة ستدخل إلى الجليل”

لبنان: السيد نصر الله: الإسرائيليون يدركون قوة المقاومة وصدقها وعلو شأنها وأهمية عقولها الاستراتيجية

لبنان: السيد نصر الله: إذا دخلت المقاومة إلى شمال فلسطين والجليل فستكون لذلك تداعيات كبيرة جداً على كيان الاحتلال

لبنان: السيد نصر الله: الإسرائيليون يعيشون هاجس الخوف من تنامي قوة محور المقاومة ولا سيما بعد معركة “سيف القدس”

لبنان: السيد نصر الله: هناك من يتحدث في لبنان عن “ضعف” محور المقاومة رغم تأكيد المعطيات عكس ذلك

لبنان: السيد نصر الله: “إسرائيل” تعيش “القلق الوجودي” للمرة الأولى وتحاول التنفس من خلال مسار التطبيع

لبنان: السيد نصر الله: كل الدول التي تطبع معها “إسرائيل” لن تستطيع حمايتها وهي تعلم ذلك

لبنان: السيد نصر الله: العنف الإسرائيلي المتزايد على الأسرى والفلسطينيين ليس علامة قوة بل هو علامة قلق وذعر