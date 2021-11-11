المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. السيد حسن نصر الله يفجرها صراحة ويكشف علاقة حزبه وإيران بأنصار الله وحرب اليمن ويحسمها بالتفاصيل ويكشف سر انهاء الحرب ونتائج مأرب ويوجه رسالة للسعودية (تفاصيل صادمة)

ورد الآن.. السيد حسن نصر الله يفجرها صراحة ويكشف علاقة حزبه وإيران بأنصار الله وحرب اليمن ويحسمها بالتفاصيل ويكشف سر انهاء الحرب ونتائج مأرب ويوجه رسالة للسعودية (تفاصيل صادمة)

كشف الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم الخميس، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد، أن لا علاقة له ولا بإيران باليمن، وأن القرار يمني.

وأكد نصر الله أن الانتصارات في اليمن، صنعها قادة يمنيون وعقول يمنية ومعجزات يمنية ونصر إلهي لليمن. كما أكد: ونحن لا علاقة لنا بإنجازات اليمنيين.

ولفت نصر الله، أن النظام السعودي “يستحقر” الآخرين ويستخف بإنجازاتهم، وأكد ان السعودية لا تصدق أن اليمنيين يصنعون الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية رغم أن هذا هو الواقع.

وأوضح أن المسألة السعودية هي في اليمن وتحديداً في مأرب ونتائج الحرب التي فشلت بشكل كامل، وأن الأمريكيون أنفسهم أكدوا أن سقوط مأرب هي هزيمة مدوية للسعودية التي تدرك ذلك.

وعن الفاوضات السعودية الإيرانية قال السيد نصر الله: أن السعودية طلبت من الإيرانيين التوسط في اليمن، لكن الإيرانيين قالوا إن المسألة تتعلق باليمنيين. في إشارة أن لا علاقة لهم بما يحدث في اليمن والسعودية وأن القرار الكامل بيد اليمنيين.

ووجه نصر الله كلاما للسعودية قائلاً: إذا كنتم تريدون وقف الحرب فالطريق الوحيد لذلك هو أن تقبلوا بوقف النار ورفع الحصار والذهاب إلى المفاوضات السياسية.

كما أكد السيد نصرالله: أنه لا أمريكا ولا مجلس الأمن ولا افتعال الأزمات يمكن أن يغير شيئا أو يبدل حرفا مما يكتب في اليمن اليوم.