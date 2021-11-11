المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. شرطة العاصمة صنعاء تعلن ضبط أخطر عصابة لسرقة المنازل (تفاصيل ما كانت تفعله داخل البيوت)

ورد الآن.. شرطة العاصمة صنعاء تعلن ضبط أخطر عصابة لسرقة المنازل (تفاصيل ما كانت تفعله داخل البيوت)

ضبطت شرطة العاصمة عصابة خطيرة تمارس سرقة المنازل، واستعادت كمية كبيرة من المسروقات كانت بحوزة العصابة.

وأوضحت شرطة العاصمة، أن مركز شرطة الجراف في مديرية الثورة ، تمكن من ضبط عصابة يتزعمها المدعو ” م . ع . م ” كانت تقوم بسرقة المنازل بالإضافة إلى عدد من المدارس الخاصة في عدد من أحياء العاصمة.

وذكر مركز شرطة الجراف أنه – ونتيجة لإجراءات التحري والمتابعة الأمنية – تمكن من ضبط العصابة، وبحوزتها كمية كبيرة من المسروقات، شملت عددا كبيرا من أجهزة الكمبيوتر، والطابعات، وأجهزة كهربائية منزلية، والهواتف، وكمية كبيرة من أسطوانات الغاز ، وبطاريات والواح الطاقة الشمسية، ودراجات نارية وهوائية،ومسروقات أخرى.

وأكد مركز الشرطة أن المتابعة جارية لاستعادة بقية المسروقات.