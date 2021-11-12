المشهد اليمني الأول

تفاصيل حصريه.. تعرف على سبب الإنسحاب من الحديدة والوجهة الجديدة

تفاصيل حصريه.. تعرف على سبب الإنسحاب من الحديدة والوجهة الجديدة

دعوني اهرف بما لا اعرف كما هي عادتي (شيبة خرف) واحلل اسباب ما يحدث في الحديدة من وجهة نظري الشخصية!! ما سأقوله مجرد تحليل شخصي لا اكثر ولا اقل قد يصيب او يخيب !! شكلي شارجع مؤلف روايات مش محلل سياسي !!

في اعتقادي ان الامم المتحدة والكثير من الوسطاء يريدون من انصار الله ان يتوقفوا عن الهجوم على مارب مقابل ضمانات من المجتمع الدولي بعمل اتفاق سلام حول مارب يلبي العديد من مطالب الانصار !!

ولكن الانصار يرفضون ذلك ويتحججون بان الامم المتحدة طرف غير نزيه ولم تلتزم بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه سابقا في استوكهلوم وتنصلت منه بل واصبحت متماهية تماما مع رغبات مرتزقة التحالف !!

ومايحدث الان من انسحابات هي محاولات من الامم المتحدة والوسطاء لاقناع الانصار انهم سيلزمون الطرف الاخر بالبدأ في تنفيذ الاتفاق الذي كان ينص على مااعتقد على فض الاشتباك بين المتقاتلين وتراجع القوات المتحاربة للخلف مسافات معينة وجعل المنطقة التي ينسحب منها الطرفان مناطق منزوعة السلاح تشرف عليها الامم المتحدة !!

هذا كل مافي الامر، لا طارق مات ولا انبه ضميره ولا هي ضغوطات ومؤمرات على هذا او ذاك!! شفتوا كيف ان التقدم نحو مارب جعل الامم المتحدة والتحالف والمرتزقة يسارعون الى تنفيذ جزء من الشق المطلوب منهم من جانب واحد بعد اربع سنوات من المماطلة والكذب !!

فكيف سيكون وضعهم لو سيطر الانصار على مارب !! لاشك سينهار كل شيئ وستتساقط احجار الدمينو سريعا !!

لذا فان الانصار في سباق مع الزمن واظن انهم لن يذهبوا خلف السراب و اضغاث الاحلام وسيواصلون هجومهم لتحرير مارب!! ولن تكون جبال البلق عائقا امامهم ولن تثنيهم غارات طيران التحالف المكثفة على مارب وغيرها ولن تؤثر فيهم الضغوط والتهديدات الدولية ولن تحرجهم وجوه الوسطاء ولن تجدي معهم سياسية العصا والجزرة التي يمارسها المجتمع الدولي عليهم!!

ولاشك انهم سيلتفون على جبال البلق العقبة الوحيدة المتبقية امامهم ويحاصرونها كما حاصروا جبل مراد !! وسيدخلون مارب فاتحين فالمسألة مسألة وقت فقط!!

#علي_الصنعاني