المشهد اليمني الأول

“خاص”

انضم الى شهداء المسيرة القرآنية المباركة احياء عند ربهم يرزقون الشهيد/ خالد كمال تيبا جورقا “ابو خالد” من اثيوبيا – جماء -قبراء قبرا وتاريخ الاصطفاء بالشهادة، يوم الثاني من نوفمبر عام2021م وهنيئا له الاستشهاد بالسلاح الامريكي والطيار الصهيوني والممول سعودي تابع للزنار اليهودي الحاخام يعقوب التلمودي.

وقد سبقه بالشهادة الشهيد / عبد الفتاح محمد حسين الشيخ “ابو نصر” من الصومال – مقديشو.

والشهيد / محمد ابراهيم محمد عبدالله سعيد من اثيوبيا-ولو.

والشهيد / عبد العزيز يوسف سعد محمد عمر المكي “ابوالعز” من الحجاز – مكة المكرمة – حي السليمانية من ارضي الحرمين الشريفين وتاريخ الاستشهاد 22 مارس عام 2021م.

وهناك شهداء اخرون من الامة الاسلامية مجاهدين وشهداء في صفوف المسيرة القرآنية ضد قوى الاستكبار العالمي تحالف اليهود ونصارى الغرب المتوحش امريكا لندن تل ابيب ومن يتولهم من اعراب وعرب واعاجم المسلمين هو منهم كائنا من يكون وما بدلوا تبديلا.

تكريم الشهداء الأفارقة

وحقا على المؤمنيين تكريم شهداء الحجاز واثيوبيا والصومال واخرون من غير المواطنة اليمنية وحقا للشهداء واسر الشهداء التخليد الخالد وللتاريخ باليمن صنعاء كنصب تذكاري الى جوار روضة شهداء خصيصا لهم تزار من الداخل والخارج وبثواب قرأءة الفاتحة والدعاء لهم.

انها مسيرة قرآنية مباركة للامة الاسلامية تتجاوز الوطنية والقومية والالوان والاجناس ان اكرمكم عند الله اتقاكم بدين الرحمة للعالمين كامتداد للخالدين السابقين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي رضوان الله عليهم والتمني على المختصين بجعل وصايا شهداء اثيوبيا والصومال والحجاز متداولة لعامة الداخل والخارج وكتب الله اجر من احسن عملا.

والله من وراء القصد

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

٦ربيع الثاني ١٤٤٣هجرية

11نوفمبر 2021م