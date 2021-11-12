المشهد اليمني الأول

عاجل.. إعلان هام وعاجل من قيادة استخبارات المنطقة العسكرية الخامسة وتوجيه دعوة عاجلة لهذه الفئة وفرصة أخيرة قبل وقوع الفأس في الرأس (وهذا ما سيحدث في حالة التجاهل)

جددت قيادة استخبارات المنطقة العسكرية الخامسة دعوتها لمن تبقى من المخدوعين والمغرر بهم في صفوف المرتزقة بأن يعودوا إلى صف الوطن ويعلنوا انحيازهم لليمن واليمنيين.

ودعت قيادة استخبارات المنطقة العسكرية الخامسة المغرر بهم – بأن عودوا إلى رشدكم وصوابكم، الوطن ينتظركم للعودة إلى أحضانه بين أهلكم وذويكم، يكفيكم ذل الارتزاق والخيانة والعمالة، اغتنموا فرصة العفو العام قبل أن يقع الفأس على الرأس.

ودعى مدير مديرية الإستخبارات بالمنطقة العسكرية الخامسة العميد رياض بلذي قائلاً: – ندعوا المغرر بهم سيما في جبهتي الساحل الغربي والحدود العودة إلى جادة الصواب، خاصة بعد إنكشاف حقيقة أهداف ومخططات قوى العدوان ومرتزقته.

وأكد على حسن إستقبال العائدين إلى حياض الوطن والإستفادة من قرار العفو العام بإعتباره فرصة تأريخية لن تتكرر للمخدوعين لمراجعة أنفسهم وضمائرهم وتصحيح مواقفهم الخاطئة.

وأضاف: الوطن يتسع لجميع أبنائه الشرفاء والأحرار، وأنهم لن يجدوا وطنا يأويهم أو بلدا يعيشون فيه بأمان وعزة وكرامة، غير بلدهم الذي يتسع لكل أبنائه بمختلف شرائحهم وتوجهاتهم.