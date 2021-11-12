المشهد اليمني الأول

تفاصيل ما حدث بعد لحظات من فتح “خط كيلو 16” بوابة مدينة الحديدة

تفاصيل ما حدث بعد لحظات من فتح “خط كيلو 16” بوابة مدينة الحديدة

أفادت مصادر ميدانية، اليوم الجمعة، عن ‏ارتياح شعبي واسع بعد إعادة فتح الطريق الرئيسي “خط كيلو 16” الذي يربط مدينة الحديدة بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.

وكان أعلن محافظ محافظة الحديدة “محمد عياش قحيم” اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021م، عن افتتاح خط كيلو16 “البوابة الرئيسية لمدينة الحديدة. وقال قحيم في تغريدة تابعها المشهد اليمني الأول” “اهلا وسهلا بزورنا الأعزاء، الحديدة ترحب بكم من بوابتها الرئيسية كيلو16″.

وأضاف، أن المواطنين تركوا الشواطئ والحدائق والمنتزهات وذهبوا لزيارة طريق كيلو١٦ بعد ان اشتاقت قلوبهم لهذا الطريق الحيوي وتعبوا من معاناة الطرق التي تسبب العدوان بقطعها وزيادة معاناتهم.

ونشر مراسل قناة المسيرة الفضائية مقطع فيديو من كيلو16 مقطع فيديو أظهر مايعرف ب”قوس النصر” على مدخل مدينة الحديدة في كيلو16، في تأكيد لما أعنله محافظ الحديدة عن فتح الطريق.

وأظهر المشهد الذي نشر فيه مراسل المسيرة “محمد معوضة” قوس النصر وقد تعرض لآثار دمار قوى العدوان، وتعرضه لغارات جوية بطيران العدوان السعودي الأمريكي إبان تصعيده في العام 2018م في الساحل الغربي.

وحصل المشهد اليمني الأول على مشاهد أولية من مدينة الحديدة إلى منطقة النخيلة أظهرت ترحيب المواطنين بالجيش واللجان الشعبية وإعادة فتح الطرقات بعد انسحاب قوات تحالف العدوان منها.

يشار إلى قوى العدوان انسحبت من العديد من المواقع إلى الخوخة والمخا، ولم يصدر عن قوات المرتزقة أي اعترافات وتصريحات بقرارهم.