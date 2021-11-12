المشهد اليمني الأول

استشهد 4 مواطنين بينهم 3 أطفال وأصيب آخران بغارة لطيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي على مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.

ونقلت وسائل إعلامية تابعة لصنعاء عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط قوله إن مرتزقة العدوان في الحديدة نفذوا 144 خرقا بينها تحليق 3 طائرات حربية في أجواء الدريهمي وحيس والجاح و19 طائرة تجسسية في أجواء الفازة وحيس والجبلية والجاح والتحيتا

وأشار المصدر إلى أن من بين الخروقات 6 غارات لطيران تجسسي على حيس والفازة والجاح والتحيتا و20 خرقا بقصف مدفعي و97 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.