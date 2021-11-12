المشهد اليمني الأول

كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” عن راجمات صاروخية جديدة تحمل اسم القائد الشهيد بهاء أبو العطا.

وظهرت الراجمات خلال مهرجان حاشد أقامته الحركة في مدينة غزة مساء اليوم الجمعة بحضور الآلاف من أنصارها في ذكرى اغتيال القائد الشهيد بهاء أبو العطا.

وكانت “سرايا القدس”، نظمت أمس الخميس، عرضًا عسكريًا في قطاع غزة، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الاحتلال القيادي بهاء أبو العطا.

وجاب المئات من عناصر “سرايا القدس” شوارع متفرّقة من مدينة غزة، وهم يحملون أسلحة مختلفة وصورًا للقيادي أبو العطا.

وتخلل العرض، خروج مركبات تحمل قوات مختلفة من عناصر “السرايا”، من ضمنها وحدة الضفادع البشرية، ووحدة المشاة، ووحدة القناصة.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 اغتال الاحتلال الصهيوني الشهيد القائد “أبو العطا”، بغارة استهدفت منزلًا شرقي مدينة غزة، كما استشهدت زوجته في جريمة الاغتيال.