المشهد اليمني الأول

نشرت قناة صهيونية ، اليوم الجمعة، مقطع فيديو جديد للعبة فلسطينية، تحاكي عمليات ضد جنود إسرائيليين، تثير قلق كيان العدو الصهيوني.

وأفادت هيئة البث الصهيونية كان، صباح اليوم الجمعة، بأن لعبة فيديو جديدة اسمها “فرسان الأقصى” تحاكي عمليات كر وفر بين مقاومين فلسطينيين وجنود إسرائيليين، عنوانها “فدائي”.

وأكدت القناة العبرية أن اللعبة الفلسطينية الجديدة يفترض أن يتم تسويقها خلال الشهر المقبل، وهي تثير قلق ورعب إسرائيل، خاصة وأنها تشحذ الهمم الفلسطينية ضد الجيش الصهيوني، وتناقش فكرة أن “المقاومة ليست إرهابا”.

وأوضحت القناة العبرية أن اللعبة تعرض مواجهات بين عناصر من المقاومة الفلسطينية وجنود إسرائيليين، وإسقاط طائرات واقتحام لمقار وهيئات صهيونية رئيسة.

وأقدمت إدارة موقع يوتيوب، على حذف مقطع فيديو داخل كيان العدو بطلب منه ، يروّج للعبة .

ولعبة “فرسان الأقصى” تحاكي شخصية شاب فلسطيني محرر من سجون العدو الصهيوني، وقد قتلت قوات العدو عائلته، فيقدم على تنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه بهدف تحرير فلسطين.

ومن المقرر في شهر ديسمبرالمقبل، أن يتم عرض اللعبة بشكل رسمي عبر شبكات الألعاب الدولية.