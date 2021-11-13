المشهد اليمني الأول

اعتقلت القوات الجيبوتية اليوم 6 صيادين من أبناء عدن تابعين لجمعيه الخيسة السمكية في البريقا محافظه عدن.

وقال وزير الثروة السمكية محمد الزبيري، القوات الجيـبوتية اختطفت 6 صيادين في المياه الإقليمية اليمنية خليج عدن واقتيادهم الى سجون جيبوتي.

وأشار الزبيري الى ان هذه الاعمال تضاف الى اعمال الدول المعتدية على اليمن في السواحل اليمنية التي تمنع الصيادين من ممارسه مهنه الصيد في المياه اليمنية وهذا اعتدا سافر ضد الشعب اليمني.

وطالب وزير الثروة السمكية القوات الجيبـوتية بالأفراج عنهم فورا وقال “نحملهم المسؤولية الكاملة في حالة جرى للصيادين اليمنيين أي مكروه.

الى ذلك ادانت تدين الهيئة العامة للمصايد السمكية خليج عدن بفرعيها بلحج وأبين هذا العمل الذي يعتبر ضد الإنسانية وسيادة الشعب اليمني.