المشهد اليمني الأول

اتهمت لجنة الانتشار ‏في محافظة الحديدة، الفصائل الموالية للإمارات التي يقودها المرتزق طارق عفاش، بنهب معدات مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال عضو لجنة الانتشار ‏في محافظة الحديدة اللواء الركن محمد القادري، خلال زيارته مطاحن البحر الأحمر، إنه اطلع على حجم الكوارث التي قام بها “مرتزقة العدوان” حيث تم تدمير وسرقة ممتلكات المصنع من مولدات وادوات.

وحمل اللواء القادري الامم المتحدة مسؤولية استرجاع ممتلكات المطاحن مؤكداً أنها حق للمواطنين.

وكان مرتزقة العدوان انسحبوا خلال اليومين الماضيين من محيط مدينة الحديدة ومناطق جنوبي المحافظة الساحلية غربي اليمن.