المشهد اليمني الأول

تمكنت الدفاعات الجوية، صباح اليوم السبت، من اسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

وقال ‏‏‏‏‏متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع ان عملية اسقاط الطائرة بسلاح مناسب وسيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا، مشيرا الى ان هذه الطائرة هي السادسة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام.

الطائرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية اليوم في أجواء مأرب هي طائرة تجسسية أمريكية من نوع (سكان إيغل Scan Eagle)، طولها 1.4 متر ، ووزنها 20كجم ، وسرعتها القصوى 90 كم /الساعة ، وطول أجنحتها 3.1 متر وتحلق على بعد 5.8 كم.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وكان أسقطت الدفاعات الجوية، في التاسع من نوفمبر من هذا الشهر، طائرة من نفس النوع في أجواء مأرب.