المشهد اليمني الأول

تفقد محافظ محافظة الحديدة، محمد عياش قحيم، اليوم السبت، أحوال المواطنين في قرى ومناطق المجيليس والفازة والنخيلة والمغرس والجبلية في مديرية التحيتا.

وأشاد المحافظ قحيم بصمود أبناء مديرية التحيتا وثباتهم في إفشال محاولات دول العدوان وأدواتها احتلال المديرية.

ودعى جميع أصحاب المنشآت الصناعية والمساكن في طريق كيلو16 للحضور واستلام منشآتهم أو إرسال من يحظر عنهم.

ووجه قحيم قيادة المجلس المحلي تقييم احتياجات المناطق المتضررة من العدوان، وتوفير الضروري من الخدمات للمواطنين لتخفيف معاناتهم.

وأكد أن السلطة المحلية ستقوم بعملية تنظيف وإزالة مخلفات “الحرب” والدمار الذي سببه تحالف الإجرام من الطريق العام.