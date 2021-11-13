المشهد اليمني الأول

شُيعت اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين استشهدوا وهم يدافعون عن السيادة الوطنية ضد الغزاة ومرتزقتهم.

حيث تم تشييع جثامين كل من: العميد علي محمد الجعفري والرائد صفوان محمد الهمام والنقيب بشير محمد الجعفري والملازم أول نجم الدين بدر العباسي والملازم أول علي صالح سريع والملازم أول حسيب حمود الجومري والملازم ثاني وجدي فيصل الحمادي والملازم ثاني محمد فكري القيري.

كما تم تشييع جثامين الملازم ثاني شهاب فكري القيري والملازم ثاني نصرالله صالح الدرواني والمساعد أول عبدالمجيد محمد الحملي والمساعد علي محمد الرغيلي والمساعد محمد عبده العشوائي والمساعد علي محمد فاهم والمساعد مازن علي الدروان.

وخلال مراسم التشييع التي تقدمها النائب العام القاضي محمد الديلمي ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي وعضو مجلس الشورى خالد القيري ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح ومدير دائرة المساحة العميد الركن أحمد الخيواني، أكد المشيعون أن تلاحم أحرار الشعب إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية ساهم في تحقيق الانتصارات الكبيرة ضد تحالف العدوان.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة لتتم مواراتها الثرى في مسقط رأس كل منهم.

شارك في مراسم التشييع نائب مدير عام ديوان وزارة الدفاع العميد الركن مجاهد السهاقي ونائب مدير دائرة التقاعد العميد أحمد الحسيني وقائد الشرطة العسكرية بصعدة العقيد ماجد الحميري ومدير أمن منطقة شعوب العقيد الركن عبدالله الحيفي وعدد من الضباط وأهالي وأقارب الشهداء وجمع غفير من المواطنين.