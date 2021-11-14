المشهد اليمني الأول

استعادت مباحث أمانة العاصمة 101 جرام ذهب مسروقة والقت القبض على المتهم بسرقتها. وذكرالاعلام الامني عن مباحث الأمانة أن

واوضح البحث الجنائي أنه تم تسليم المجوهرات المسروقة لصاحبها، حيث أن هذه تعتبر الدفعة الثانية من المجوهرات المسروقة التي تم استعادتها من المتهم وباقي عناصر العصابة.

من جانبهم شكر المواطنون رجال الشرطة على جهودهم الكبيرة التي يبذلوها لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومتابعة وضبط المجرمين والحد من جرائم السرقة. وأحيل المتهم للإجراءات القانونية.