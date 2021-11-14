المشهد اليمني الأول

استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة،

إلى ذلك تعرضت مناطقة متفرقة من مديرية شدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، دون أن يبلغ عن سقوط ضحايا بين المدنيين حتى اللحظة.

وكان قد أصيب 4 مواطنين، أمس السبت، بقصف مدفعي للعدو السعودي استهدف المناطق السكنية مديريتي منبه وشدا الحدوديتين بمحافظة صعدة.

يأتي ذلك في سياق الجرائم والاعتداءات اليومية التي يرتكبها النظام السعودي بحق المواطنين في المناطق الحدودية في ظل صمت دولي مطبق.