المشهد اليمني الأول

شُيعت اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الوطن ضد الغزاة ومرتزقتهم.

حيث تم تشييع جثامين الرائد الحسن محمد الوشلي والرائد عبده أحمد الحارثي والرائد محمد عبده فضايل والرائد هلال علي الحارثي والنقيب شاجع قاهر القلاله والملازم ثاني حمزة محمد الثلايا والملازم ثاني عقلان خالد داوود والملازم ثاني ملاطف صالح المقطوعي والملازم ثاني علاء طارش عواض والملازم ثاني كمال محمد بدر والملازم ثاني عبدالله علي عجار والملازم ثاني محمد صالح الصبار والملازم ثاني محمد مهدي الصلاحي والمساعد عبدالرحمن خالد العلوي والمساعد وضاح أحمد سيله والمساعد قايد علي الورقي والمساعد سعدون يحيى مرزوق والمساعد عبداللطيف حسين مانع والمساعد عادل علي القاضي والمساعد حسن صمصام عتين.

وخلال مراسم التشييع التي شارك فيها مدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح وقائد لواء النقل الخفيف العميد الركن أحمد عبدالله السياني ومساعد مدير دائرة الاستخبارات العميد الركن حمود الحذيفي، دعا المشيعون المخدوعين الذين لا يزالون في صف المعتدين إلى استغلال قرار العفو العام والعودة إلى الصف الوطني.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة لتتم مواراتها الثرى في مسقط رأس كل منهم.