المشهد اليمني الأول

كشف رئيس حكومة الانقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور سبب تراجع المحتلين ومرتزقتهم الاجباري من اكثر من منطقة مشيرا الى ان الشعب اليمني يعيش حاليا لحظة انتصار بعد ان دفع ثمنه باهظا جدا.

وأضاف بن حبتور خلال تدشين البرنامج التدريبي الأول لتأهيل الكادر القانوني في إعداد وتحضير القوانين واللوائح وصياغتها “إن انسحاب المعتدين ومرتزقتهم اليوم من أكثر من منطقة دليل على نجاح المشروع التحرري المقاوم الذي بات يمتلك المقومات التي تجبر المحتلين ومرتزقتهم على التراجع والانسحاب”.

وأكد رئيس الوزراء بن حبتور بالتدشين الذي حضره عضوا المجلس السياسي محمد علي الحوثي ومحمد صالح النعيمي أن الوطن يعيش حالياً نهاية لحظة انهزام المعتدين وانتصار الشعب اليمني، الذي دفع ثمناً باهظا جداً دفاعاً عن وطنه وشرفه وكرامته، حُوصر ومُنع عنه كل ما يتصل بآدمية الإنسان واحتياجاته الأساسية