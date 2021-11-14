الرئيسية أخبار وتقارير براعة القناص اليماني.. شاهد عمليات قنص نوعية على جنود الجيش السعودي ومرتزقة... أخبار وتقارير براعة القناص اليماني.. شاهد عمليات قنص نوعية على جنود الجيش السعودي ومرتزقة العدوان في جيزان 14 نوفمبر، 2021 40 المشهد اليمني الأولبراعة القناص اليماني.. شاهد عمليات قنص نوعية على جنود الجيش السعودي ومرتزقة العدوان في جيزان مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب شاهد بالفيديو.. أبرز عمليات القناص اليمني للعام المنصرم 2020م مصرع مرتزقة بعمليات قنص في حجة مقتل مرتزقة بينهم 10 بعمليات قنص وإعطاب طقم في حجة