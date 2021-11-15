المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي، اليوم الإثنين، مشاهد جديدة لتطهير لسلة مواقع بعد مركزي مديريتي الجوبة وجبل مراد تجاه مدينة مأرب

وواصل الجيش واللجان الشعبية تقدماتهم بعد مركزي مديريتي الجوبة وجبل مراد تجاه مدينة مأرب من جهتها الجنوبية مستكملين تطهير مساحة واسعة تقدر بأكثر من 100 كيلو متر مربع بمشاركة الأحرار ابناء مراد والجوبة.

وأظهرت المشاهد تقدم الجيش واللجان الشعبية بعد مركز الجوبة من مسارين رئيسين وعدد من المسارات الفرعية تم خلالها تطهير عدد من السلاسل الجبلية والقرى التي كان يتحصن فيها المنافقين والتي اتخذوا فيها المواطنين كدروع بشرية.

كما أظهرت تنفيذ الجيش واللجان الشعبية المسار الأول من جهة شمال مركز الجوبة وتمكنوا فيه من تطهير جبل الزبل وجبل السحل مرورا بالمحول والعقلة وقرية يعرة والحجيرية ووادي الخثلة وصولا الى جبل وقرية العمود التي كان يتخذها التكفيرين كمركز لنشر ضلالهم وفسادهم في المديريات المجاورة للجوبة.

وأظهرت تنفيذ المسار الثاني من جبال النزيلة باتجاه الشرق مرورا بال عقيل وجبل الأسود وجبل الحمراء و سلسلة جبال البديع وتطهير معسكر أم ريش وجبل برق السمع وصولا الى جبل عرائش.

و اظهرت المشاهد تفاصيل تقدمات المجاهدين والتنكيل الكبير الذي تعرض له المنافقين وحجم خسائر العدو الهائلة خلال العملية.

وتقدر خسائر العدو البشرية خلال العملية بأكثر من 140 قتيل وجريح وعشرات الأسرى وتدمير واحراق أكثر من 40 الية بينما تم اغتنام عدد آخر من الآليات تظهر مشاهد الإعلام الحربي جانبا من ذلك.