المشهد اليمني الأول

كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى هوية أن الأسرى الذين تم اعدامهم من قبل مرتزقة العدوان خمسة منهم من أبناء محافظة الحديدة وأربعة أسرى من أبناء محافظة حجة واسير من محافظة المحويت.

وقال في تصريحات لقناة المسيرة: تم التمثيل بالجثث وجرى نشر فيديوهات توثق الجريمة، ولدينا معلومات دقيقة عن المجرمين ومن وجه الأوامر؛ وبعض الأشخاص الذين نفذوا هذه الجريمة ونحن نوثق كل جزئيات الجريمة في ملف خاص بها.

المرتضى أوضح أن جريمة إعدام الأسرى العشرة من قبل المرتزقة ارتكبت يوم أمس وبعد يوم واحد فقط من تصريحات زعيم ما يسمى بتنظيم القاعدة في اليمن الذي أكد انهم شركاء للعدوان في عدد من الجبهات والجريمة تؤكد ذلك.

وأشار الى ان اللجنة الوطنية لشئون الأسرى أرسلت مذكرة احتجاج وملف الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ والى الأمم المتحدة؛ والمبعوث الأممي؛ واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

لافتا أن هذه الجريمة وكل الجرائم لن تسقط بتقادم السنين ولم يتم السكوت عنها ولا عما سبق من جرائم، مؤكد العمل لمعاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم.