المشهد اليمني الأول

روايات مصرع العواضي.. يموتون غرباء بالشتات والأقارب عقارب سامة وياسر العواضي ميتاً بالموت المُفاجئ اوتصفية حسابات والدفن يتأجل والكل يعزي

“خاص”

موت مُفاجئ او تصفية حسابات

توفي اليوم الاثنين 15نوفمبر 2021م، بالعاصمة المصرية القاهرة الأمين العام المساعد لجناح حزب مؤتمر الخارج الموالي للامارات، ياسر العواضي، عن عمر ناهز 46 عاما، وعللت وسائل الإعلام نقلاً عن شقيق العواضي سبب الوفاة بالتأكيد على أنه مات متأثراً بمرض مفاجئ وهو ما قاله طارق العواضي شقيقه.

الى ذلك أكدت مصادر مقربة من أسرة الراحل العواضي بأن هناك من يطالب من أسرته بتشريح الجثة قبل دفنها للتعرف على السبب الحقيقي لوفاته لا سيما وأن شبهة اغتياله باتت واردة بقوة، ولذلك تاجل الدفن الى يوم الاربعاء القادم 17نوفمبر 2021م، لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة الصدمة كونه كان في صحة جيدة قبل أن يخر، وسط اتهامات لأطراف بتسميمه.

العواضي والفتن

ياسر العواضي هو احد ثلاثة كانوا الى جانب زعيم الفتنة صالح عفاش في الثاني من ديسمبر عام 2017م، وهو من المؤيدين وبشدة لتفجير الفتنة في صنعاء وبعد تفجير الفتنة كان العواضي اول الهاربين وطارق عفاش الثاني والزوكا ثالثهم صريع مع زعيم الفتنة.

وبعدها كان العواضي هو زعيم الفتنة في عواض ردمان البيضاء، وهرب تالياً الى مأرب ثم عواصم الشتات العالمي واعادة التموضع لادوات العدوان هو ديدنهم، والموت هو المصير كغرباء عن وطن اكلوه في السراء وبشهية اللصوص الجبابرة واثخنوا اليمن قتلاوجراح وايلام بالضراء وبامعان منقطع النضير وبلا حدود والمصير هو الموت غرباء عن الوطن.

تعددت الأسباب والموت واحد

زعيم فتنة بني عواض ردمان ياسر العواضي وهو بصحة جيدة يخر ميتا في عاصمة التطبيع القاهرة، وتعددت الروايات عن اسباب الوفاة وكلها تلتقي عند الاقارب العقارب

الرواية الأولى: تذكر ان الاستخبارات السعودية هي من قتلته بالسم، لان العواضي رفض اعادة مئات الملايين من الريالات السعودية التي استلمها العواضي من السعودية نضير تفجير فتنة ال عواض ردمان، ولم ينجز العواضي المهمة على اكمل وجه بل فر مع الملايين السعودية نعيم خارج الشقق والملاهي والليالي الملاح وعلى عينك ياسعودي.

الرواية الثانية: تنسب الى مصدر مُقرب من ياسر العـواضي وقوله: إن الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، توفي مسموما بمادة كيميائيه قاتله قدمت له في احد انواع الشوربة الساخنة بالعاصمة المصرية، واتهم المصدر قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام من الدائرة المقربة بوضع السم لياسر العـواضي بهدف التخلص منه.

كونه يعد الصندوق الأسود والشاهد الوحيد على فتنة الثاني من ديسمبر عام 2017م، في العاصمة صنعاء، والتي قتل على اثرها زعيم الفتنة بعد فرار العواضي من صنعاء سالما من اليوم الاول.

الرواية الثالثة: تشير الى ان المتهم الرئيسي لعملية اغتيال العواضي بالسم هو نجل شقيق صالح عفاش “عمار محمد صالح عفاش” للانتقام لعمه في ظل اتهامات عائلة عفاش للعواضي بخيانة صالح مع عدد من المشايخ والقادة العسكريين والهاربين من صنعاء بعد تفجير فتنة الثاني من ديسمبر.

الاصلاح والعواضي

نشر الصحفي محمد المقبلي مراسلات بينه وبين الع‘واضي عبر تطبيق “الواتس اب” قال انها تمت قبل حادثة “وفاته”.. وأشار المقبلي إلى أن المحادثة كانت جزء من حراك واسع يقوده العواضي بمعية قيادات في حزب الإصلاح، على راسهم علي الجرادي رئيس الدائرة الإعلامية للحزب للخروج برؤية تتعلق بما وصفها المقبلي بـ”جمهورية جديدة” في إشارة إلى دعم الإصلاح حراك للعواضي داخل المؤتمر لسحب البساط من احمد علي.

وأحمد علي نجل صالح الذي يسوق دوليا واقليما حاليا كزعيم جديد لحزب مؤتمر العائلة، وتشير مصادر الى ان العواضي تم تهميشه خلال الفترة الماضية من المشهد السياسي لجناح مؤتمر الخارج التابع للامارات رغم محاولته التقرب من نجل صالح وسط شكوك حول دوره في مصرع صالح خلال فتنة الثاني من ديسمبر عام 2017.

حميد رزق يعزي

جميع الاقارب والعقارب ابرقوا برقيات التعازي من عواصم العدوان من محور الرياض ابوظبي ومحور تركيا قطر وكذلك عواصم التطبيع والاستعمار والامبريالية واشنطن لندن القاهرة عمان الاردن باصدق المواساة والتعازي ومن بيروت المقاومة الاعلامي “حميد رزق” غرد على صفحته تويتر بتغريدتين وقال: “‏رحم الله الشيخ ياسر العـواضي وغفر له تواصل بي قبل 10 ايام بعدما علقت على تغريدة له في تويتر فدخل على الخاص سالته اين استقر بك المقام فطلب الواتس وقال غادرت مارب وأتنقل من مسقط الى كندا، الاردن، القاهرة وبيروت عتبت عليه عدم الاتصال معنا خلال وجوده ببيروت.

فوعد بالتواصل في زيارة اخرى‏ لمست من الرجل خاصة ان تواصله معي جاء بعد تعليقي عليه بتويتر ذكرته بما كان عليه من مكانة واحترام لدى قيادات الانصار وكل الناس بالداخل قبلما يتورط بالصدام مع الجيش واللجان شعرت والله اعلم ان الرجل ندم وربما كان يتحين فرصة ليقول شيء لله والتاريخ لكن المنية عاجلته انالله وانا اليه راجعون ”

عار التموضع

وبغض النظر عن اسباب الوفاة لقوم انتهجوا طريق العمالة للخارج، فان نهايتهم مزرية وبكل الاحوال والظروف وبايدي من شغلهم سوى كان الرياض او ابوظبي او الدوحة او تركيا وكلاء تل ابيب وواشنطن ولندن الاستعمار، وماعلى بقية القوم ان يستوعبوا الدرس والدروس فهم مجرد ادوات رخيصة ويتم التخلص منهم وباى طريقة كانت سواء بالسم او التهميش او الاقصاء او باعادة التموضع.

وباوضاع متعددة تماشياً مع انواع التموضع في فنادق دبي وابو ظبي وكاميرا حمد المزروعي تصور والاستثمار للرقيق الابيض هو مصير ادوات خائنة وعميلة فأستحقت صفة ارخص مرتزقة بالتاريخ والعالم ولعنة العار الخالد تلاحقهم جيل بعد جيل.. وكفى.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

12نوفمبر 2021م