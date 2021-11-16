المشهد اليمني الأول

علق نائب وزير الخارجية حسين العزي على صمت الأمم المتحدة ومجلس الامن على جريمة اعدام المرتزقة لعشرة اسرى من الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي.

وقال العزي في تغريده له على “تويتر” 10أسرى تم قتلهم وسحلهم في جريمة بشعة وخادشه للضمير الإنساني .. غارات جوية أيضا على الحديدة في انتهاك صارخ لاتفاق ستوكهولم.

وأضاف العزي: ولم نسمع لحد الان اي إدانة من الU.N او من مجلس الامن أو حتى من سفراء الغرب الذين يسارعون لإدانتنا من دون أي سبب.. والعجيب أنهم يتساءلون لماذا نحن وشعبنا لا نثق فيهم.