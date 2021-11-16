المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. صنعاء تقدم على تصعيد غير مسبق للمخالفين بالإجراءات التي أصدرتها وتوجه أول ضربة للمخالفين (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

ورد الآن.. صنعاء تقدم على تصعيد غير مسبق للمخالفين بالإجراءات التي أصدرتها وتوجه أول ضربة للمخالفين (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

أصدرت وزارة الكهرباء اليوم قرار تأديبي غير مباشر لملاك المولدات الخاصة الغير ملتزمين بقراراتها ولوائحها خاصة تلك المتعلقة بإلغاء خدمات الاشتراك والخدمات الاخرى في فواتير الكهرباء للمواطنين.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن فتح باب المنافسة للاستثمار في قطاع الكهرباء بالنطاقات الجغرافية لملاك المولدات الخاصة غير الملتزمين بالقرارات واللوائح الصادرة من وزارة الكهرباء.

ودعت وزارة الكهرباء في بيان لها اليوم، الراغبين من ملاك المولدات الخاصة الاستثمار في مجال الطاقة، تقديم طلباتهم إلى الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الكهرباء.